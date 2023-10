Mediobanca, trimestre record: l'utile vola a 351 milioni

(Teleborsa) – Mediobanca nel primo trimestre ha registrato un utile netto di 351 milioni, in crescita del 34% (dai 262,6 milioni dello stesso periodo dello scorso esercizio). I ricavi sono pari a 864 milioni (da 757 milioni).

“Il gruppo ha avviato in modo soddisfacente l’esercizio 2023-2024 ponendo solide basi per lo sviluppo delle iniziative del Piano ‘One Brand-One Culture’, riuscendo a gestire in modo dinamico e proattivo uno scenario operativo incerto e sfidante, ottenendo risultati eccellenti in termini di crescita orientata al valore e a basso assorbimento di capitale”. E’ il commento di Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca, alla trimestrale. “Nel trimestre il Gruppo raggiunge il record storico di utile netto trimestrale (oltre 350 milioni), riducendo gli attivi ponderati di oltre 1 miliardo e migliorando il Rote di 2 punti percentuali (oltre il 14%)”,

La base patrimoniale si conferma elevata: indice CET1 al 15,5%, in calo di 40bps nel trimestre (15,9% a giugno 23) scontando anticipatamente il piano di acquisto di azioni proprie (€0,2mld, -45bps).

Outlook

“L’esercizio 2024, dopo un primo trimestre che segna il record di ricavi e utili conseguiti dal Gruppo, è confermato in solida crescita rispetto all’esercizio precedente”.