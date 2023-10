Pirelli e fondo PIF in joint venture per stabilimento in Arabia

(Teleborsa) – Il Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia Saudita e Pirelli Tyre (Pirelli), leader globale nella produzione di pneumatici, hanno siglato un accordo di joint venture (JV) per la costruzione di una fabbrica di pneumatici in Arabia Saudita.

PIF deterrà una quota del 75% della JV, mentre Pirelli avrà il restante 25% e sarà partner strategico e tecnologico a supporto dello sviluppo del progetto, fornendo assistenza tecnica e commerciale.

Si prevede che lo stabilimento avvierà la produzione nel 2026.La JV produrrà pneumatici di alta qualità per il segmento car a marchio Pirelli e, inoltre, produrrà e commercializzerà pneumatici con un nuovo brand locale per il mercato nazionale e regionale. L’investimento complessivo nella JV è di circa 550 milioni di dollari.

Per Pirelli il progetto avrà un impatto neutro sugli obiettivi di deleverage della società al 2025.

L’Arabia Saudita si avvia a diventare un polo produttivo a livello globale nel settore automotive entro il 2030.

Si prevede che lo stabilimento avrà una capacità produttiva annua di 3,5 milioni di pneumatici, generando benefici a livello economico accompagnati con un impegno nella sostenibilità ambientale. La JV fungerà anche da importante leva per attrarre ulteriori investimenti in Arabia Saudita.

In linea con la sua strategia local for local, Pirelli, attraverso laJV, diventerà il primo tyre maker Tier 1 a disporre di una fonte produttiva diretta in Arabia Saudita.

Yazeed A. Al-Humied, Deputy Governor e Head of MENA Investments di PIF, ha affermato: “Attraverso questa joint venture con Pirelli, PIF sta costruendo capacità produttive nella catena del valore dell’automotive e della mobilità e sviluppando nuove opportunità per coinvolgere il settore privato. Questa collaborazione segna un’altra pietra miliare fondamentale nel nostro percorso volto a diversificare l’economia, migliorare la sostenibilità e localizzare le capacità produttive in Arabia Saudita”.

Marco Tronchetti Provera, Executive Vice Chairman di Pirelli, ha commentato “Poter contare su una produzione locale in Arabia Saudita, uno dei mercati oggi più promettenti e in linea con il nostro posizionamento nell’High Value e nell’elettrico, rappresenta per Pirelli una grande opportunità che coglieremo insieme a un partner come PIF nei suoi progetti di sviluppo nel settore automotive”.

Il closing dell’operazione è subordinato all’ottenimento delle approvazioni da parte delle autorità competenti e al realizzarsi di determinate condizioni previste dall’accordo.

(Foto: ANSA)