Vigilanza Bce, banche europee promosse ma attenzione alla governance

Le banche vigilate dalla Bce sono solide devono fare progressi sulla governance e sul contrasto dei rischi derivanti dagli aumenti dei tassi. Anche se sono solide e redditizie come mai da dieci anni a questa parte. Queste alcune valutazioni degli esami Srep 2023 della Vigilanza Bce. Francoforte ha in ogni caso alzato la media dei requisiti di capitale Cet1 per il 2024 all’11,1% dal 10,7%.

Lo Srep consente alla Bce di valutare i rischi che le banche devono affrontare e il modo in cui le banche li gestiscono. Sulla base dei risultati dello Srep, la Bce specifica i requisiti patrimoniali ed emette misure qualitative per rimediare alle carenze per ciascuna banca. In media, le banche hanno mantenuto solide posizioni di capitale e liquidità, ben al di sopra dei requisiti normativi.

Migliorare la governance

Grazie al recupero di redditività le banche hanno rafforzato la loro capacità di resistere agli shock esterni, come hanno dimostrato i risultati dello stress test del 2023 a livello Ue. Riguardo alle misure qualitative indicate alle banche, rivela la Bce, tre su quattro hanno ricevuto suggerimenti relativi al miglioramento della governance.

Sei banche a rischio di leva eccessiva

Per la prima volta, la Bce ha applicato un requisito di secondo pilastro relativo al coefficiente di leva finanziaria a sei banche con un rischio particolarmente elevato di leva finanziaria eccessiva. Questo requisito obbligatorio specifico per banca è ammontato, in media, a 10 punti base e si è aggiunto, scrive la Bce, al requisito vincolante del coefficiente di leva finanziaria minimo del 3% per tutte le banche. Le autorità di Francoforte, inoltre, hanno imposto misure quantitative di liquidità a tre banche, richiedendo un buffer di liquidità specifico in valuta.