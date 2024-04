Piazza Affari in forte rialzo. Corrono le banche e Saipem

Piazza Affari apre in deciso rialzo, con l’indice Ftse Mib che nelle prime battute segna un progresso dello 1,1%. Sulla stessa linea anche Parigi, che sale dell’1%, e Francoforte, in progresso dello 0,94%.

Oggi i conti delle banche Usa

Le Borse europee tentano il rimbalzo nell’ultima seduta della settimana, dopo le perdite della vigilia, mentre si avvicina il traguardo del taglio dei tassi da parte della Bce. Salvo sorprese, l’Eurotower dovrebbe cominciare ad abbassare il costo del denaro a giugno, continuando a seguire un approccio basato sui dati ma indipendente dalla Fed. Oltreoceano infatti il taglio sembra essere rinviato dopo l’estate. Ieri Wall Street ha chiuso la seduta in rialzo, dopo un aumento dei prezzi alla produzione inferiore alle attese. Oggi inizia la stagione delle trimestrali con i conti delle banche: JpMorgan Chase, Citigroup e Wells Fargo.

Vola Amplifon, in rosso Banco Bpm

Tra i titoli del paniere principale della Borsa di Milano, spicca il rialzo di Amplifon (+3%) dopo le vendite delle ultime sedute. Bene anche Saipem (+2,75%) ed Enel (+1,7%). Tra i pochi titoli in territorio negativo, va in rosso Banco Bpm, che cede lo 0,29% e Stellantis in calo dello 0,22%.