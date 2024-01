Piazza Affari al trotto: salgono Eni e Saipem

Parte con un’intonazione positiva Piazza Affari, con il Ftse Mib che nelle prime battute segna un progresso dello 0,52% a 30.394 punti. A Milano così come nelle altre piazze europee prevale la cautela, con Parigi che sale dello 0,3% e Francoforte in rialzo dello 0,6%. Chiusura poco mossa anche per le piazze americane, che recuperano la parità nel finale dopo aver sbandato in seguito alla pubblicazione del dato sull’inflazione Usa. Il Dow Jones ha terminato gli scambi a +0,04% mentre il Nasdaq composito è salito dello 0,54%.

Acquisti sul comparto del petrolio

Tra i titoli del paniere principale di Piazza Affari da segnalare gli acquisti sul comparto petrolifero, con Saipem che sale del 2,1% ed Eni in progresso dell’1,07%. Tra i ribassi ancora sotto pressione il segmento del lusso, con Moncler maglia nera del listino che cede il 2,58% mentre Brunello Cucinelli è in calo dello 0,58%.

Piatto lo spread a 161 punti base.