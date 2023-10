News Borsa Milano e mondo, martedì 31 ottobre: analisi finanziaria e panoramica dei mercati

Borsa Milano

L’analisi della borsa italiana evidenzia un incremento con il Ftse Mib di Milano (FTSEMIB) registrando un +1,1%. A seguire, le borse europee hanno mostrato segnali positivi all’indomani del rialzo di Wall Street con l’indice EuroStoxx50 (ESTOXX50) in crescita dello +0,5%. In particolare, il settore Real Estate si è distinto con un aumento del +2%.

Titoli Azionari

Per quanto riguarda i titoli, Stellantis (STLAM.MI) ha chiuso il terzo trimestre con ricavi netti in aumento del 7% su base annua, grazie a un incremento di volumi con prezzi stabili. Intesa Sanpaolo (ISP.MI) ha acquisito la rumena First Bank, rafforzando la sua presenza nel Centro-Est Europa. Telecom Italia (TIT.MI) si aspetta una crescita del margine operativo lordo nel terzo trimestre per il business domestico, nonostante una leggera riduzione dei ricavi. Enel (ENEL.MI) ha visto la sua controllata spagnola Endesa registrare un utile netto di 1,06 miliardi di euro nei primi nove mesi, a causa dei minori ricavi. Infine, Fiera Milano (FM.MI) ha avuto una promozione di giudizio a Buy da parte di Equita, chiudendo con un +4%.

Situazione Medio Oriente

Spostando l’attenzione verso il Medio Oriente, oggi a Eilat, città costiera israeliana sul Mar Rosso, sono state udite le sirene che annunciavano raid aerei. Le forze armate israeliane hanno indicato una possibile violazione dello spazio aereo da parte di un aereo ostile. Seguendo l’alert, le difese aeree hanno abbattuto un drone sopra il Mar Rosso, come riportato da Israel Radio.

Mercati Asiatici

In Asia, il Nikkei di Tokyo ha registrato un +0,5%, mentre lo yen (USDJPY) si è indebolito a 150,2. La Banca del Giappone ha apportato lievi modifiche alle impostazioni di controllo della curva dei rendimenti, nonostante le aspettative di una revisione più significativa della politica monetaria ultra-accomodante. I dati recenti rivelano un aumento dei consumi del 5,8% anno su anno in settembre, mentre la produzione industriale ha mostrato una crescita dello 0,2% lo scorso mese, molto al di sotto delle aspettative.

Economia Cinese

In Cina, gli indici Hang Seng di Hong Kong, CSI 300 di Shanghai e Shenzhen, e Taiex di Taipei hanno evidenziato rispettivamente un -1,7%, -0,3% e -1%. I recenti dati indicano una perdita di momentum dell’attività economica cinese, dettagliati ulteriormente nella rubrica Fatti & Effetti.

Wall Street e Macrovariabili

I future di Wall Street appaiono deboli, nonostante ieri l’S&P500 (SP500) abbia registrato una delle migliori sedute del mese con un +1,2%. Le macrovariabili mostrano un incremento del Petrolio Brent e WTI (CL) dello +0,5%, mentre l’oro (GC) è rimasto stabile a 1.994 dollari l’oncia. Il rendimento delle Treasury note a dieci anni (ZN) si attesta al 4,83%, con il Bund (FGBL) al 2,78% e il BTP (FBTP) al 4,73%. Il cross Euro dollaro (EURUSD) mostra un leggero apprezzamento, posizionandosi a 1,063.

Inflazione in Francia

In Francia, l’inflazione annuale ha rallentato in ottobre, con una crescita più contenuta dei prezzi dell’energia, dei prodotti alimentari e dei manufatti che ha compensato una leggera accelerazione dei prezzi dei servizi, come riportato dall’istituto statistico Insee.

