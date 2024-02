Piazza Affari rallenta Brillano i bancari Sogefi sale del 33%

Prevale la cautela a Piazza Affari con l’indice in calo dell0 0,4% Invariato anche il Dax di Francoforte (-0,06%), mentre segna un calo più marcato il Cac40 di Parigi, a -0,4%.

Tra i titoli ben comprato il comparto dei bancari, con i temi del risiko che restano ancora al centro delle attenzioni degli operatori e premiano in particolare Mps (+1,3%) e Banco Bpm (+2,2%). Dopo i conti Sogefi +33%. L’utile ‘ raddoppiato

Debole Moncler dopo il riassetto

Il titolo migliore è però Leonardo che sale del 4%. Tra i titoli in rosso cede il 2% Moncler, che ha annunciato oggi un riassetto nella holding di controllo del gruppo del lusso. Il titolo peggiore è però Mediobanca, in calo dell’1,12%. In rosso anche Eni, -0,81%.

Tokyo: indice Nikkei +0,5%.

Si mettono in luce le società del trading dopo l’uscita della lettera agli investitori di Berkshire Hathaway, la società degli investimenti che detiene circa il 9% delle principali cinque del paese. Marubeni +5%, Itochu +2%. Nella lettera firmata da Warren Buffett ci sono commenti lusinghieri sul trattamento dei soci di minoranza.

Poco mosso il cambio dollaro yen . L’indice dei prezzi all’ingrosso nel settore dei servizi si è mantenuto in novembre sui massimi degli ultimi trent’anni. La banca centrale ha comunicato ieri che i prezzi dei servizi erogati dalle aziende ad altre aziende sono saliti del 2,3% anno su anno, di pochissimo sotto le attese.

Ancora in calo lo spread, a 145 punti base, nel giorno dell’avvio del collocamento della terza emissione del Btp Valore.