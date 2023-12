Una telefonata salva il rialzo. Tim vola a Piazza Affari

I risultati del colosso delle spedizioni, da tanti considerato un barometro in grado di fornire un quadro preciso delle condizioni economiche del pianeta, potrebbero temperare l’ottimismo. Nel trimestre chiuso alla fine di novembre l’utile per azione è stato pari a 3,99 dollari, su ricavi pari a 22,2 miliardi, il consensus si aspettava 4,2 dollari di utile e 22,8 miliardi di vendite. Il titolo è arrivato a perdere il 10% nel dopo borsa. Il margine operativo è migliorato di circa cento punti base, ma meno di quel che si aspettavano gli analisti. Per quanto riguarda le previsioni sull’anno fiscale in corso, c’è stata la conferma sull’utile ma non sui ricavi, visti in calo di pochi punti percentuali.