Telefonica: Madrid compra il 10% per difenderla dai sauditi, titolo vola

Il governo spagnolo ha annunciato un piano per l’acquisizione di una quota fino al 10% in Telefonica. Un investimento valutato oltre 2 miliardi di euro che rappresenta una svolta per la politica seguita fin da dalla Spagna, riluttante a intervenire direttamente nel capitale delle imprese.

Mossa difensiva

Si tratta di una mossa difensiva del governo di Madrid, per preservare un asset strategico del paese dagli investitori dell’Arabia Saudita. Saudi Telecom ha infatti annunciato l’intenzione di investire massicciamente in Telefonica con l’intenzione di diventarne il primo azionista. A inizio settembre, la compagnia saudita ha annunciato di avere azioni e opzioni per salire al 9,9% del capitale e di essere in attesa delle autorizzazioni dei regolatori per salire nel capitale.

Primo azionista

Sepi, il veicolo di investimento statale, acquisterà fino al 10% delle azioni di Telefonica, diventando il primo azionista. Una decisione che mira a fornire “maggior stabilità azionaria” e a proteggere le “capacità strategiche” dell’ex monopolista delle telecomunicazioni, come ha affermato il governo. Il titolo Telefonica è in forte rialzo alla Borsa di Madrid, dove scambia in progresso di oltre il 5%.