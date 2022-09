Il servizio ProntoPro

Capire se la casa è stata messa a norma, oppure trovare un elettricista, un idraulico, un imbianchino sino al tecnico della caldaia. E ancora aver bisogno di un commercialista, un insegnante di matematica per le ripetizioni del figlio per finire al un personal trainer. Orientarsi nella giungla delle offerte, più o meno chiare ed affidabili, in cui ci si imbatte su internet non è facile. Da qui la nascita nel 2015 di ProntoPro piattaforma per l’individuazione di servizi professionali soprattutto per la casa, che dopo essere diventata leader in Italia ora compie un ulteriore balzo verso l’internazionalizzazione.

È stata infatti annunciata la fusione con Armut, azienda dello stesso settore, leader in Turchia. Il nuovo gruppo opererà in 14 diversi Paesi e per sostenere la fusione è stato avviato un round di investimento da 15 milioni di euro. «Il mercato dei servizi ha registrato una crescita significativa in Europa durante la pandemia: le varie fasi di isolamento – si legge in un comunicato di ProntoPro – hanno generato nella popolazione l’esigenza di rivolgersi a professionisti per la cura della propria casa, ma anche del proprio benessere fisico e mentale. L’aumento della domanda ha spinto la crescita di piattaforme che offrono questo tipo di servizi».

Un’unica realtà

Il nuovo gruppo vedrà confluire in un’unica realtà l’esperienza, la conoscenza e la tecnologia sviluppate fino ad ora dai due brand.

ProntoPro, oltre a essere tra i maggiori operatori in Italia, è disponibile anche in altri cinque Paesi europei: Spagna, Francia, Germania, Svizzera e Austria, con 5 milioni di clienti che l’hanno già utilizzata, rifornendosi da 690 mila professionisti registrati sulla piattaforma. Armut invece è stata fondata nel 2011 e opera in otto Paesi. L’azienda è leader in Turchia e conta più di 700 mila fornitori di servizi suddivisi su 4 mila categorie, di cui hanno usufruito fino ad ora più di 7 milioni di clienti. Al di fuori della Turchia, opera in altre 7 nazioni tra cui Regno Unito, Romania, Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria.

Sostegno alla fusione

Il nuovo gruppo che nascerà dalla fusione tra ProntoPro e Armut sarà supportato nella sua crescita da un round di finanziamento di 15 milioni di euro, sottoscritto dagli attuali investitori. «Uniremo le nostre forze e le nostre conoscenze per perseguire l’obiettivo per il quale siamo nati, aiutare chiunque a trovare il giusto professionista in modo semplice e affidabile – afferma Alessandro Frau, ceo di ProntoPro – Il team che nascerà da questa fusione punterà ad ottimizzare sempre di più l’esperienza degli utenti e anche della community dei professionisti. Saremo la loro migliore vetrina online. Insieme renderemo l’incontro fra cliente e professionista sempre più facile, come nell’esperienza di un acquisto online».

Il finanziamento

«Dal nostro punto di vista questa integrazione è anche il primo passo all’interno di un più ampio processo di concentrazione del mercato europeo – continua Frau – Il nuovo finanziamento consentirà all’azienda di incrementare gli investimenti sul proprio prodotto digitale e di espandere l’offerta del servizio in altri mercati europei». Il nuovo gruppo nato dalla fusione tra ProntoPro e Armut è composto da più di 200 giovani talenti di età media inferiore ai trent’anni, che si incontrano e interagiscono con 20 differenti nazionalità. Milano e Istanbul gli headquarter.