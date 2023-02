Vendor, Ferdinando Righetti è il nuovo direttore commerciale

Vendor, società Benefit, con sede a Castiglione delle Stiviere (Mantova) e Roma, specializzata in finanza agevolata, efficienza energetica ed operativa, rafforza la sua squadra con l’ingresso di Ferdinando Righetti in qualità di direttore commerciale.

Righetti si occuperà di definire le politiche commerciali dell’azienda coordinando l’area sales e favorendo lo sviluppo dell’impresa e dei servizi proposti dalle 3 Business Unit integrate.

Nato a Verona nel 1965, Righetti ha maturato significative esperienze nella gestione dell’attività commerciale, coordinamento e sviluppo della rete di vendita e formazione di risorse per primarie aziende come Europe Assistance, George S. May International, Unifactor, Gruppo Del Barba Consulting.