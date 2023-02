Vendor rafforza il suo organico e cerca nuove figure professionali

Previsti quindici nuovi ingressi in Vendor

Quindici figure professionali da inserire nel proprio organico. In dettaglio, si tratta di tre consulenti tecnici di finanza agevolata, tre ingegneri lean consultant e un ingegnere in efficienza energetica. Inoltre l’azienda cerca anche un ingegnere project manager per la divisione industria 4.0, ricerca e sviluppo, PNRR e sette business developer in finanza agevolata. Nuovi innesti per Vendor che prepara così la strategia di crescita e sviluppo.

“Nell’ambito di uno scenario in rapida evoluzione” dichiara Stefano Ciacciarelli, amministratore delegato di Vendor “crediamo che per dare alle imprese risposte sempre puntuali ed efficaci, anche a fronte di continui cambiamenti normativi e procedurali, siano necessarie persone

preparate e motivate. Per questo, a fronte di un ambiente lavorativo giovane, innovativo e stimolante, puntiamo molto ad inserire nuove figure e a curarne la crescita umana e professionale”.

In generale, è possibile inviare la propria candidatura anche a ufficiopersonale@vendorsrl.it. Da inizio anno sono già state inserite 6 figure professionali ed in particolare: un responsabile commerciale, un lean consultant, due business developer per il Nord Ovest, uno per il Nord Est e uno per il Centro.