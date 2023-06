Italgas entra nell’Istituto Grandi Infrastrutture con Raffaella Marcuccio

Italgas entra a far parte dell’Istituto Grandi Infrastrutture (IGI) come membro del Consiglio Direttivo. Questo importante passo rappresenta un ulteriore consolidamento della presenza di Italgas nel settore dei grandi progetti e contribuisce sinergicamente allo sviluppo sostenibile del Paese.

L’ingresso di Italgas, rappresentato da Raffaella Marcuccio, Procurement and Material Management Director della società, nel Consiglio Direttivo dell’IGI riflette l’impegno dell’azienda nel promuovere la collaborazione tra le diverse realtà del settore. Italgas svilupperà strategie condivise, migliorerà l’efficienza operativa e affronterà le sfide comuni che quotidianamente coinvolgono il comparto.

L’obiettivo di Italgas all’interno dell’IGI sarà quello di promuovere l’innovazione e l’efficienza nell’implementazione delle grandi infrastrutture, con particolare attenzione al settore energetico. L’azienda porterà la sua esperienza nella gestione e nello sviluppo di reti energetiche avanzate e digitalizzate, favorendo la transizione verso soluzioni sostenibili e contribuendo alla creazione di un’economia a basse emissioni di carbonio.

“La nostra partecipazione al Consiglio Direttivo dell’IGI rappresenta un’opportunità unica per contribuire in modo ancora più significativo allo sviluppo del Paese – ha affermato Raffaella Marcuccio, Procurement and Material Management Director di Italgas -. Siamo pronti a condividere le nostre competenze e a collaborare attivamente con gli altri membri per promuovere una crescita sostenibile e un futuro migliore per l’Italia”. Italgas si impegna così a lavorare a stretto contatto con l’IGI e gli altri membri del Consiglio Direttivo per contribuire a creare un ambiente favorevole allo sviluppo di grandi progetti, fondamentali per il progresso economico e sociale del Paese.