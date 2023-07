Italpreziosi: Ivana Ciabatti Insignita del premio d’onore per l’imprenditoria

Italpreziosi, società tra i leader a livello internazionale nella produzione, trading e commercio di metalli preziosi, lingotti e oro e argento da investimento, rende noto che Ivana Ciabatti – CEO e Presidente della Società – è stata insignita del Premio Letterario Casentino, istituito negli anni Quaranta del Novecento dagli scrittori Carlo Emilio Gadda, Nicola Lisi e Carlo Coccioli.

Promosso dal Centro Culturale Fonte Aretusa e giunto alla 48ª Edizione, il premio viene assegnato a opere edite e inedite di narrativa, saggistica e poesia. Il concorso rende omaggio anche a eminenti personalità della cultura italiana, conferendo Premi d’ Onore a coloro che si sono distinti per la propria attività e visione innovativa nei settori del giornalismo, della letteratura, dell’economia, della medicina e dell’arte.

Imprenditoria d’eccellenza

In particolare, Ivana Ciabatti è stata insignita del Premio d’Onore per l’Imprenditoria come riconoscimento del suo impegno, della sua intraprendenza e della creatività con cui ha saputo indirizzare Italpreziosi verso un percorso innovativo e al passo coi tempi, che possa realmente contribuire allo sviluppo economico e sociale del territorio locale e dell’intero Paese.

“Ricevere un’onorificenza di tale prestigio, è motivo di orgoglio in quanto conferma l‘attenzione e corresponsabilità di Italpreziosi nei confronti del territorio in cui operiamo che ha da sempre guidato la nostra strategia che vede al centro – in modo congiunto – principi etici, morali ed economici” ha detto Ivana Ciabatti, Presidente e Amministratore Delegato di Italpreziosi: “Sostenibilità ambientale, rispetto e valorizzazione delle nostre persone, l’importanza attribuita alla parità di genere e alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro per tutti i dipendenti sono solo alcuni dei pillar strategici di sviluppo che ci caratterizzano. Ringrazio, quindi, tutti i miei collaboratori che credono, come me, nell’importanza e nel valore intrinseco del capitale umano” ha concluso.

La premiazione si è svolta il 23 luglio presso l’Abbazia di S. Fedele di Poppi (AR), alla presenza della Giuria e delle Autorità politiche, civili e religiose nonché di rappresentanti del panorama artistico-culturale nazionale.