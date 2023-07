Banca Widiba rafforza la proprie rete di consulenti finanziari

Banca Widiba accelera sul recruiting

Arrivano sette nuovi Consulenti finanziari. La Banca digitale del Gruppo Montepaschi, che si distingue sul mercato per un modello di consulenza globale ad architettura aperta, prosegue nel rafforzamento della propria squadra e, forte di un’offerta bancaria completa e di una rete di professionisti attivi su tutto il territorio nazionale, continua ad attrarre nuovi talenti. In dettaglio, si sono uniti alla squadra di Banca Widiba quattro profili junior che saranno operativi a Catania, Roma, Giulianova (TE) e Firenze e tre consulenti senior nelle province di Latina, Livorno e Messina.

Marco Renato Potenza, 25 anni, iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari da marzo 2023, intraprende il suo primo incarico lavorativo a Catania sotto la guida dall’Area Manager Maurizio Nicosia e del District Manager Christian Spampinato.

Primo incarico anche per Fabio Pulcini, 27 anni, che rafforza l’ufficio di Roma Piazzale Morelli nel team dall’Area Manager Gianni Tariciotti e del District Manager Paolo Gigli. Laureato in Finanza e Mercati, è iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari da marzo 2023.

Alessio Ippoliti, 26 anni, entra a far parte di Banca Widiba come Consulente finanziario Junior nella sede di Giulianova (TE), sotto la supervisione dell’Area Manager Gianni Tariciotti e del District Manager Fabrizio Gasparrini. Dopo aver maturato esperienze nel settore assicurativo e come imprenditore in una start-up, Alessio ha deciso di dedicarsi alla consulenza finanziaria. La sua giovane età e il suo background si sposano perfettamente con la visione di Banca Widiba, che valorizza l’intraprendenza e l’innovazione.

Monica Giusti, 31 anni, si unisce a Banca Widiba con il ruolo di Consulente finanziaria Junior. Residente a Firenze, entra a far parte della squadra dell’Area Manager Paolo Campagnucci, sotto il District Manager Andrea Berti. Monica si è appassionata alla consulenza finanziaria durante il percorso di studi in Economia Aziendale ed entra in Banca Widiba con entusiasmo e voglia di crescere.

Angelo Pellegrini, 59 anni, si unisce a Banca Widiba nella sede di Latina sotto l’Area Manager Gianni Tariciotti e il District Manager Donatello Ceccotti, come Consulente finanziario Senior. Con oltre 30 anni di esperienza nel settore, Angelo ha lavorato presso diversi Istituti di credito, tra cui Mediolanum e Banco Desio, dal quale proviene. La scelta di unirsi a Banca Widiba è motivata dalla propensione al lavoro di squadra, dall’orientamento alla soddisfazione del cliente e dall’efficienza operativa che contraddistinguono la Banca.

Massimo Bottoni, 65 anni di Cecina (LI), fa il suo ingresso come Consulente finanziario Senior presso l’ufficio di Livorno, sotto l’Area Manager Paolo Campagnucci e il District Manager Franco Landolfi. Grazie a una lunga carriera iniziata nel 1992, Massimo ha accumulato esperienza presso BNL Life Banker e ha ricoperto il ruolo di Recruiting Manager a CREDEM.

Letterio Bertuccelli, 67 anni, Consulente finanziario Senior, entra a Messina nel team dell’Area Manager Maurizio Nicosia e del District Manager Christian Spampinato. Proveniente da FinecoBank, dove era attivo dal 2017, ha alle spalle una lunga carriera in Banca Fideuram, dove ha intrapreso l’attività professionale nel 1994. Letterio porta con sé una vasta competenza e una profonda conoscenza del settore finanziario, oltre che passione per la professione e dedizione ai clienti.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto nella nostra Rete a sette nuovi Consulenti finanziari. L’ingresso di questi professionisti conferma la nostra continua ricerca anche di giovani talenti e l’impegno costante per il rafforzamento del nostro network” – commenta Nicola Viscanti, Head of Advisors di Banca Widiba. “La varietà dei profili e dei livelli di esperienza dei nuovi consulenti testimoniano sia la forte attrattività del nostro modello di business, sia l’importanza che riveste nella nostra visione la complementarietà di competenze diverse. Continueremo su questa strada, puntando a offrire una consulenza sempre più completa e personalizzata ai nostri clienti”.