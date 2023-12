Nuveen, Enrico Colombo è il nuovo Senior Director of Stewardship

Nuveen, asset manager globale con AuM per 1.100 miliardi di dollari1, ha ampliato i team dedicati alle strategie di investimento responsabile e alla stewardship con le nomine di Sasha Miller ed Enrico Colombo.

Sasha Miller entra a far parte di Nuveen come Head of Responsible Investment Strategy per l’area EMEA e APAC. In questo ruolo appena creato, collaborerà con i principali leader di business per la crescita dell’offerta e delle soluzioni di investimento responsabile di Nuveen in tutte le regioni e per supportare ulteriormente le esigenze in continua evoluzione dei clienti.

Miller ha alle spalle oltre 19 anni di esperienza nell’asset management e si unisce a Nuveen da Schroders, dove è stata Head of Client Proposition & Strategy. Basata a Londra, riporterà a Kelly Hagg, Head of Global Responsible Investing Strategy and Solutions.

Enrico Colombo fa il suo ingresso in Nuveen in qualità di Senior Director of Stewardship

Sarà responsabile dell’ulteriore rafforzamento delle attività e del programma di engagement diretto di Nuveen a livello globale, nonché della sua strategia di stewardship e di engagement.

Colombo ha un’esperienza quasi decennale e proviene da Vanguard, dove è stato Lead Analyst for Investment Stewardship. Riporterà a Peter Reali, Global Head of Stewardship di Nuveen, e sarà basato a Londra.

Nuveen può attualmente contare su un team di oltre 30 specialisti in investimenti responsabili a livello globale1 e gestisce oltre 47 miliardi di dollari di asset2 in strategie di investimento responsabile e di impatto tra azionario, reddito fisso, private e asset reali.

Amy O’Brien, Global Head of Responsible Investment di Nuveen, ha commentato:“riteniamo che Nuveen abbia un posizionamento unico nel campo degli investimenti a impatto. Crediamo che investire in modo responsabile non sia solo nel migliore interesse finanziario dei nostri clienti, ma sia essenziale per produrre risultati ambientali e sociali reali e positivi. Queste nomine rafforzano ulteriormente il nostro impegno su questo fronte e sono fondamentali per la nostra strategia di crescita globale. Soprattutto, queste assunzioni strategiche ci consentono di continuare a servire al meglio i nostri clienti in tutto il mondo e di aiutarli a orientarsi nel panorama ESG in continua evoluzione”.