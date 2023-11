Bruno Scaroni lascia Generali, sarà il nuovo ceo di Zurich Italia

Zurich Insurance Group ha nominato Bruno Scaroni come amministratore delegato di Zurich Italia. Scaroni subentrerà a Giovanni Giuliani e la sua nomina avrà decorrenza dal primo gennaio 2024. Riporterà ad Alison Martin, Chief Executive Officer EMEA & Bank Distribution.

Bruno Scaroni rientra in Zurich dove già dal 2008 al 2013 si era occupato dello sviluppo del business sia a livello di Country che a livello di Gruppo. Più recentemente ha ricoperto ruoli crescenti nel Gruppo Generali: Responsabile della Distribuzione in Italia, CEO di Europe Assistance Italia, Group Strategy and Business Accelerator Director e, dal 2021, Group Chief Transformation Officer.



“Questa nomina rappresenta un ulteriore passo in avanti per raggiungere i nostri obiettivi strategici e accelerare nella transizione verso la Zurich del futuro – ha affermato Alison Martin, Chief Executive Officer EMEA & Bank Distribution -. Sono lieta che Bruno Scaroni faccia ritorno in Zurich, dove in passato aveva già seguito il business italiano”.

“La sua visione strategica, la sua conoscenza del mercato italiano e l’esperienza degli ultimi dieci anni nell’ambito della trasformazione e dell’innovazione saranno fondamentali per guidare lo sviluppo futuro delle nostre attività in Italia – ha aggiunto – Ringrazio Giovanni Giuliani per l’importante contributo al successo del Gruppo Zurich negli ultimi sette anni”. (Teleborsa)