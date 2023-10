Facile.it, Maurizio Pescarini è il nuovo ceo

Dal primo ottobre è Maurizio Pescarini a guidare Facile.it, azienda leader nell’intermediazione e comparazione online. Pescarini subentra nel ruolo di CEO a Tobias Stuber, alla guida dell’azienda dall’aprile del 2021 fino al 30 settembre 2023.

Pescarini vanta 25 anni di esperienza nel settore assicurativo e bancario, più recentemente come CEO di Genertel e GenertelLife, dove ha gestito con successo una significativa trasformazione digitale, generando valore per i clienti e tutti gli stakeholder. Dopo un primo percorso in consulenza presso Accenture, ha ricoperto ruoli di leadership in Aviva, Banca Monte dei Paschi di Siena e Generali, sempre con particolare attenzione alla crescita e all’innovazione dei modelli di business digitali.