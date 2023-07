Safilo, Michele Melotti è il nuovo direttore finanziario

Il nuovo direttore finaniario di Safilo è Michele Melotti

Safilo Group S.p.A. rende noto che il consiglio di amministrazione, riunitosi ieri 9 luglio, ha nominato il dottor Michele Melotti quale Group cfo e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’art. 154-bis del D. Lgs. 58/1998, con efficacia a decorrere dal 28 agosto 2023.

La nomina, che ha ottenuto il preventivo parere favorevole del Collegio Sindacale della società, avviene in accordo con le linee guida elaborate e discusse dal consiglio di amministrazione nel 2021 con riferimento alla successione del top management e nel rispetto dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 21 dello Statuto Sociale.

Il dottor Melotti è laureato in Business Economics presso l’Università di Modena and e Reggio Emilia e ha poi conseguito un Masters in General Management presso l’Università di Bologna. Ha iniziato la propria carriera presso KPMG Advisory S.p.A. e successivamente nel 2012 è entrato nel Gruppo Safilo, dove nei suoi 11 anni presso la Società ha assunto ruoli di crescente responsabilità all’interno della funzione Finance and Accounting. Nel 2016 è stato infatti nominato Senior Director Finance & Accounting Western Europe & Global Accounts e dal 2019 ricopre l’attuale ruolo di Senior Director Group Controlling.