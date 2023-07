Unicredit, Ali Khan entra nel gruppo come Digital officer

Ali Khan entrerà nel gruppo Unicredit nel ruolo di group Digital & information officer; Gianfranco Bisagni, attualmente Head of Central Europe, diventerà group Chief operating officer e Teodora Petkova diventerà group Head of Central and Eastern Europe. E’ quanto si legge in un comunicato della banca.

Ali Khan, che arriva in UniCredit da Pwc dove ha guidato l’attività di Industry cloud come senior partner, succederà a Jingle Pang, con effetto dalla fine del terzo trimestre.

“Con questo passo importante, acceleriamo la trasformazione della nostra macchina operativa per sostenere e poi guidare quella commerciale. Le nomine di oggi segnano il passaggio alla prossima fase dello sviluppo di UniCredit”, ha così commentato l’ad, Andrea Orcel.