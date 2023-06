Criptovalute, Binance: “Ci difenderemo dalle accuse della Sec”

(Teleborsa) – Binance si è detta “delusa” e “scoraggiata” dal fatto che la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha presentato 13 accuse contro la società, ovvero il più grande exchange di criptovalute al mondo, e il suo fondatore Changpeng Zhao, sostenendo che entrambi hanno ricevuto miliardi di dollari di fondi degli utenti e li hanno inviati a una società europea controllata da Zhao.

“Fin dall’inizio, abbiamo collaborato attivamente alle indagini della SEC e abbiamo lavorato duramente per rispondere alle loro domande e affrontare le loro preoccupazioni – si legge nel blog di Binance – Più di recente, ci siamo impegnati in ampie discussioni in buona fede per raggiungere un accordo negoziato per risolvere le loro indagini. Ma nonostante i nostri sforzi, con la sua denuncia di oggi la SEC ha abbandonato quel processo e ha invece scelto di agire unilateralmente e di agire in giudizio”.

Troppi inganni e conflitti d’interesse

Inoltre, secondo Binance, le azioni della SEC “minano il ruolo dell’America come hub globale per l’innovazione e la leadership finanziaria” e “la regolamentazione mediante l’applicazione non è la migliore strada da percorrere”.

Nella sua risposta sul blog, Binance non affronta le numerose accuse rivolte ad essa dalla SEC, con il presidente Gary Gensler che ha affermato che “le entità di Zhao e Binance si siano impegnate in una vasta rete di inganni, conflitti di interesse, mancanza di divulgazione ed evasione calcolata della legge”.

“Poiché Binance non è uno exchange statunitense, le azioni della SEC hanno una portata limitata – si legge nella risposta dell’azienda – Tuttavia, siamo dalla parte dei partecipanti al mercato degli asset digitali negli Stati Uniti in opposizione all’ultimo eccesso di portata della SEC e siamo pronti a difenderci nella misura massima consentita dalla legge“.