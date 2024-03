Il burrito di Chipotle vola in Borsa come l'Ai

Burritos o chip per l’intelligenza artificiale? In Borsa le azioni di Chipotle Mexican Grill si sono difese bene facendo segnare, in 5 anni, un rialzo del 342%. Ben lontano dai traguardi stellari di Nvidia (+1978% in 5 anni) ma comunque con una performance di tutto rispetto per una catena di fast food che vende praticamente un solo prodotto: il burrito. Ossia un piatto tipicamente tex-mex che consiste in una tortilla di farina di grano riempita con carne di bovino, pollo e maiale e magari formaggio.

Le azioni di Chipotle hanno superato la soglia dei 3mila dollari per la prima volta nella storia salendo del 7,2% dopo che il cda ha approvato un frazionamento azionario 50 per 1, con l’obiettivo di rendere il titolo meno costoso per i potenziali investitori. Le azioni dell’azienda californiana sono salite a livelli record nell’ultimo anno, grazie ai forti utili e alla solida domanda di burritos e riso in ciotola che hanno conquistato anche la clientela più esigente alla ricerca di uno snack gustoso.