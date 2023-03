Masterchef, dai giudici ai concorrenti ecco chi ci guadagna davvero

Quanto guadagnano i concorrenti e gli chef di Masterchef

Si è chiusa la 12esima edizione di Masterchef Italia. Si è chiusa con la vittoria attesa del giovane Edoardo Franco, ex barman ed ex rider in Germania. Un’edizione contrassegnata da un buon successo di ascolti (Sky parla di un milione 60mila spettatori medi per il 5,31% di share nella puntata finale), nonostante la longevità del format. Ma spente le luci dello studio viene da chiedersi chi, in tutti questi anni, abbia guadagnato davvero da Masterchef.

Cosa guadagnano i concorrenti

Partiamo con il dire che la partecipazione a Masterchef Italia è, per il momento, gratuita. Ai concorrenti, selezionati dopo diversi provini, prima di arrivare alla fatidica presentazione del piatto davanti ai giudici, viene garantito il vitto e l’alloggio per tutto il tempo della partecipazione al programma. A differenza di altri Paesi, dove va in onda Masterchef, non è previsto, quindi, un gettone di presenza.

Certo, quello che si ottiene dalla partecipazione al programma probabilmente vale molto di più di un irrisorio cachet. E consiste in un improvviso bagno di celebrità, specie se si riesce a conquistare la simpatica del pubblico a casa e si riesce ad avanzare nella gara puntata dopo puntata.

Usciti dalle cucine più famose d’Italia si può aprire, infatti, una lunga carriera fatta di show cooking e ospitate televisive. È il caso di Maurizio Rosazza Prin, sul podio nella seconda edizione di Masterchef Italia, che ha condotto il format tv Colpo di cucina su Fine Living. O di Irene Volpe, finalista della decima edizione, che ha appena terminato il suo lavoro di personal chef per Marco Bizzarri, presidente e ceo di Gucci.

Chi vince la gare poi, come si sa, si aggiudica anche 100mila euro in gettoni d’oro, che gli dovrebbero servire per realizzare il suo sogno da chef. Può pubblicare il suo primo libro di ricette, che viene edito da Baldini e Castoldi, ha accesso ad un prestigioso corso di alta formazione presso Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana, e infine partecipa al Workshop di Masterchef Academy, creato in collaborazione con Destination Gusto. Premi di cui potrà beneficiare ora il vincitore Edoardo Franco.

Quanto guadagnano i giudici di Masterchef

Ma a guadagnare di più in questi anni sono stati, indubbiamente, i giudici di Masterchef, diventati delle varie e proprie star televisive. Oltre a Carlo Cracco, che negli anni in cui partecipava al programma ha ridisegnato il suo impero nella ristorazione, a godere della notorietà televisiva è stato sicuramente Bruno Barbieri, chef dalla prima edizione. I suoi guadagni si aggirano oggi sugli 800mila euro annui.

Decisamente meglio sta andando la vita di Giorgio Locatelli, che fattura sugli 8 milioni di sterline all’anno, grazie anche al suo ristorante a Londra. Ma il Re Mida del talent show si è rivelato indubbiamente Antonino Cannavacciuolo. Il volume d’affari delle sue attività ha superato ormai da tempo i 10 milioni di euro.