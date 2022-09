Salvatore Anastasi presidente della Siae

Grane di fine legislatura. O meglio, grane alle quali può andare incontro chi a fine legislatura “forza” una nomina per provare a portare a casa l’ennesima poltrona del potere che conta. In questo caso stiamo parlando della Siae e della poltrona di presidente della società Italiana Autori ed Editori affidata lo scorso 5 settembre dal Consiglio di Sorveglianza interno a Salvatore Nastasi. Da ricordare che nella stessa seduta l’ex presidente Mogol è stato nominato presidente onorario e Andrea Purgatori presidente del Consiglio di sorveglianza. Ex renziano e ora franceschiniano di ferro, Nastasi ha un curriculum da fare invidia.

Il curriculum di Nastasi

È stato vice-segretario generale della presidenza del Consiglio dei Ministri e commissario di Governo per la bonifica e la riqualificazione dell’area di Bagnoli-Coroglio a Napoli. Non solo. Perché dal 2016 è presidente dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” e dal 2018 è consigliere delegato di Treccani Reti. E non è finita. Perché riavvolgendo di qualche anno il nastro della storia lo si riscopre (siamo nel 2008) commissario straordinario della Fondazione lirico-sinfonica del San Carlo di Napoli e della Fondazione lirico-sinfonica dell’Arena di Verona. Insomma chi altri poteva sedersi anche sulla poltrona di numero uno della Siae se non il segretario generale del ministro della Cultura Dario Franceschini? Ma c’è un problema.

