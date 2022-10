L’auto in comodato gratuito

Prima l’italianità, ma anche prima la gratuità. Quindi, prima le auto italiane per spostarsi, ma prima anche le auto gratis, se concesse in comodato d’uso dalle stesse case madri. Per questo motivo il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri potrà girare con una Toyota Corolla 2.0 Hybrid Style. Non l’Alfa diventata cara alla premier Giorgia Meloni, ma l’auto giapponese, costretta spesso a schiantarsi contro il muro delle Ztl dei comuni italiani.

La casa automobilista, che è al lavoro per cercare di far apprezzare al mercato il suo ibrido, dopo aver concesso in comodato gratuito la vettura per due anni al governo Draghi, ha deciso di metterla a disposizione senza chiedere nulla fino al 9 giugno 2023. E siccome, com’è spesso giusto, a caval donato non si guarda in bocca, il capo del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri ha firmato la convenzione, di cui beneficerà il governo Meloni. L’auto sarà, quindi, utilizzata per “l’assolvimento dei compiti di trasporto istituzionale”.