Come sono fatti davvero i wurstel e come leggere l’etichetta

Come scegliere i wurstel

Dopo i casi di wurstel contaminati dalla listeria è bene ricordare come viene prodotto industrialmente questo insaccato e come leggere l’etichetta per conoscerne la provenienza e scegliere i migliori. Lo fa con un video il canale social Prevenzione a tavola, che ricorda che tipo di carne contengano e come questa venga separata meccanicamente dalle carcasse di animali.

Quello che si ottiene dopo questo processo è una sorta di poltiglia rosa, a cui vengono aggiunti addensanti e conservanti, prima di dare la caratteristica forma al wurstel. Se si ha propria voglia di wurstel, allora, consiglia il video, è meglio leggere prima l’etichetta del prodotto e scegliere quelli che vengono preparati con carne vera.