Da Baidu la risposta cinese a ChatGPT

Baidu, il principale motore di ricerca in lingua cinese, ha lanciato Ernie Bot in risposta all’americana ChatGPT, unico strumento di Intelligenza artificiale disponibile per il mercato cinese nell’immediato.

Oltre a Ernie Bot, Baidu si appresta inoltre a lanciare una serie di nuove applicazioni nate dall’intelligenza artificiale che permetteranno agli utenti di sperimentare pienamente le quattro capacità fondamentali dell’intelligenza artificiale generativa: la comprensione, la produzione, la ragione e la memoria, oltre alla compagnia. (Teleborsa)