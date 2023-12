Gioco d'azzardo: l'Agcom multa Google e Twitch ma grazia TikTok

L’Agcom multa Google e Twitch ma grazia TikTok. Cosa è successo? L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha sanzionato Google con una multa pari a 2 milioni e 250mila euro e Twich per 900 mila euro per aver violato il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo ma ha invece archiviato il procedimento nei confronti di TikTok avendo rilevato l’assenza di un rapporto contrattuale con i 30 content creator che hanno effettuato il caricamento dei contenuti contestati.

A seguito delle numerose segnalazioni pervenute all’Autorità, sono stati avviati due procedimenti che hanno accertato la presenza di oltre 80 canali YouTube e Twitch contenenti più di 20mila video che pubblicizzavano slot-machine, gioco d’azzardo, scommesse sportive e gratta e vinci.

In entrambi i procedimenti, le società sono state ritenute responsabili in quanto titolari del mezzo di diffusione dei video pubblicati da soggetti terzi e con i quali avevano specifici contratti di partnership commerciale. Sulla base dell’intervento dell’Autorità, i contenuti illeciti sono stati rimossi; inoltre, è stato ordinato alle piattaforme di rimuovere e impedire il caricamento da parte di soggetti di analoghi video violativi.