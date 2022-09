L’allungamento delle gambe nella Silicon Valley

Un chirurgo estetico di Las Vegas, specializzato in procedure di allungamento delle gambe, racconta di essere da un po’ pieno di richieste. Il medico ha inventato una tecnica attraverso la quale, rompendo i femori o le ossa, attraverso dei chiodi di metallo è in grado di aumentare l’altezza delle persone di almeno 7 centimetri. Ebbene, pare che la “cura”, come racconta Business Insider, sia molto in voga tra gli ingegneri delle più importanti aziende della Silicon Valley, come Google, Amazon, Meta e Microsoft.

I padroni del software che regola questi siti pagherebbero anche 75mila dollari per diventare più alti. Una scelta puramente estetica, seguita anche da attori e personalità della tv. Il chirurgo non raccomanda, però, la procedura a tutti. Ad esempio agli atleti potrebbe peggiorare le prestazioni. La nota curiosa, assicura il professionista, è che nessuno confessa mai di essersi sottoposto a questa strana procedura di allungamento delle gambe.