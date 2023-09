Sorare e Milan lanciano le prime figurine digitali in 3D con realtà aumentata

Rafael Leao, Theo Hernández, Maignan, Pulisic e tutti gli altri: le figurine dei giocatori del Milan saranno disponibili in 3D con funzionalità di realtà aumentata. E’ la nuova frontiera del collezionismo, nata il secolo scorso con i famosi album dei calciatori, e che oggi vede i rossoneri aderire per primi alla piattaforma accessibile da un’app mobile. Oltre a poter collezionare e giocare con le nuovissime figurine digitali con immagini rinnovate, sfondi e colori dinamici, si potranno usare le carte per sbloccare esperienze nel mondo reale e partecipare a competizioni sul web. Ad inventarsi la nuova tecnologia è Sorare, società globale di intrattenimento sportivo più finanziata in Europa con un round da serie B da 680 milioni di dollari,

Prime carte dalla fine del mese

Le aste delle prime innovative carte in 3D del Milan partiranno alla fine di settembre, i nuovi oggetti digitali saranno distribuiti da Sorare nel modo più capillare possibile per consentire che queste diventino con il tempo lo standard per tutte le carte della stagione 2023/24. Ma non è tutto: in questi giorni Sorare organizza anche una “caccia al tesoro” per tutta la sua community. Ogni settimana verrà pubblicato sui social un video teaser, in cui gli utenti dovranno individuare una serie di parole nascoste. Il primo utente che scova e mette tutte le parole nell’ordine corretto vince le carte rare di Sorare e sblocca i premi. In palio 5 carte rare in 3D dei giocatori del Milan, e 2 biglietti per volare in trasferta con la squadra e assistere a una partita in Europa.

Giocatori più vicini agli appassionati

Sorare è un’esperienza di gioco nel mondo dei fantasport con figurine digitali ognuna raffigurante un giocatore. Si possono costruire squadre, acquistando, vendendo, collezionando e scambiando le carte dei giocatori. Inoltre si può competere in un fantasy game free-to-play per vincere premi settimana dopo settimana e stagione dopo stagione, proprio come un manager sportivo professionista. Sorare conta oltre 5 milioni di utenti in 180 paesi. Più di 300 squadre iconiche, club e organizzazioni tra cui Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A ed altri. La società ha recentemente raccolto un round di finanziamento di serie B da 680 milioni di dollari con una valutazione di 4,3 miliardi di dollari da investitori di livello mondiale. In scuderia ci sono atleti del calibro di Lionel Messi, Zinedine Zidane, Rio Ferdinand, Antoine Griezmann, Gerard Piqué.

“Siamo la prima squadra di Serie A a sperimentare insieme a Sorare una nuova dimensione del tifo sportivo e del collezionismo grazie alla tecnologia 3D e alla Realtà Aumentata- ha detto Maikel Oettle, direttore commerciale di AC Milan, – Partecipare a questo processo di innovazione è esattamente il motivo per cui abbiamo scelto di collaborare con Sorare e lanciare le carte sulla piattaforma”. “Sorare sta abbattendo le barriere che separano gli appassionati di calcio di tutto il mondo dai loro giocatori e dalle loro squadre preferite – ha aggiunto Gerard Piqué, imprenditore e investitore di Sorare. –Queste innovazioni nel design e nell’interattività di carte già all’avanguardia avranno un enorme impatto sullo sviluppo del brand di ciascun giocatore e aiuteranno i campioni e le loro squadre a interagire con un nuovo pubblico globale”.