Visibilia, rinviata al 28 settembre l’udienza per la causa dei piccoli azionisti

Il Tribunale di Milano ha disposto il rinvio al prossimo 28 settembre alle 11 dell’udienza nell’ambito del procedimento ex art. 2409 Codice civile su Visibilia Editore che si sarebbe dovuta tenere oggi.

L’udienza fa riferimento alla causa intentata dai piccoli azionisti di Visibilia che hanno denunciato “gravi irregolarità” nella gestione dell’azienda che avrebbero fatto crollare il valore in borsa delle azioni.

La procura di Milano, secondo quanto riportano diversi quotidiani citando una memoria depositata in vista dell’udienza attesa per oggi, ha chiesto di ispezionare Visibilia Editore ed estendere “l’azione di responsabilità” nei confronti non solo del vecchio management del gruppo, fondato dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè e dal compagno Dimitri Kunz, ma anche degli “attuali amministratori”.