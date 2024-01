B.F., integrazione di Consorzio Siena in Consorzi Agrari d'Italia

B.F., holding quotata su Euronext Milan e attiva nel settore agroindustriale, la partecipata Consorzi Agrari d’Italia (CAI), gli altri soci attuali di CAI e e Consorzio Agrario di Siena Società Cooperativa hanno sottoscritto un accordo di investimento avente ad oggetto il conferimento da parte di Consorzio Siena in CAI di un ramo d’azienda costituito dai compendi aziendali strumentali alle attività di commercializzazione, produzione ed erogazione di servizi e prodotti agricoli (ossia tutte le attività, materiali e immateriali, relative al core business svolto dal Consorzio Siena), unitamente ad alcuni immobili strumentali allo svolgimento dell’attività caratteristica, impianti e attrezzature, beni immateriali, capitale circolante, personale e relative passività, ed una parte dell’indebitamento finanziario a liberazione di un aumento di capitale sociale allo stesso riservato; prevista anche la sottoscrizione da parte di BF di un aumento del capitale sociale di CAI, da pagarsi in denaro.

Via al closing

Le parti hanno provveduto anche a dare esecuzione all’accordo e, quindi, a perfezionare l’operazione. In particolare il Consorzio Siena ha integralmente sottoscritto e liberato l’aumento di capitale di Consorzio Siena, deliberato dall’assemblea di CAI, per 21.418.000 euro, oltre a sovrapprezzo per 5.000.000 euro, mediante il conferimento del ramo d’azienda, che avrà efficacia a far data dall’1 marzo 2024.

Del pari, BF ha sottoscritto l’aumento di capitale di BF, deliberato dall’assemblea di CAI, per 12.500.000 euro. La sottoscrizione in denaro da parte di BF è stata finanziata impiegando i proventi della valorizzazione della società partecipata Bonifiche Ferraresi. L’importo complessivo degli aumenti di capitale è pertanto pari a 33.918.000 euro, oltre a sovrapprezzo per 5.000.000 euro.

“L’integrazione di Consorzio Siena, che contribuirà alla crescita del fatturato per circa 100 milioni di euro oltre all’ampliamento del perimetro di mercato, rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita esterna e interna di CAI, coerentemente con il piano industriale 2023-2027 del Gruppo BF”, ha commentato l’AD Federico Vecchioni.

(Teleborsa)