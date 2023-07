L'euro cambia vestito, le banconote avranno una nuova grafica

La Banca centrale europea (BCE) ha lanciato un sondaggio per chiedere il parere dei cittadini europei sui temi proposti per la prossima serie di banconote in euro. Dal 10 luglio al 31 agosto 2023 chiunque nell’eurozona può partecipare a un’indagine pubblicata sul sito internet della BCE. Inoltre, la BCE ha incaricato una società di ricerca indipendente di sottoporre le stesse domande dell’indagine a un campione rappresentativo di persone nell’area euro.

“Vi è un forte legame tra la nostra moneta unica e la nostra comune identità europea, e la nostra nuova serie di banconote dovrebbe metterlo in risalto – ha commentato la presidente Christine Lagarde – Vogliamo che gli europei si identifichino con la veste grafica delle banconote in euro, ed è per questo che avranno un ruolo attivo nella selezione del nuovo tema”.

La selezione della Bce

Entro il 2024 la BCE selezionerà il tema per la prossima generazione di banconote a partire dai risultati delle indagini. Successivamente si terrà un concorso per i disegni. I cittadini europei avranno nuovamente la possibilità di esprimere le proprie preferenze sulle opzioni risultate vincitrici. La BCE dovrebbe prendere una decisione in merito alla veste grafica futura e ai tempi della produzione e messa in circolazione delle nuove banconote nel 2026.

“Stiamo lavorando a una nuova serie di banconote ad alta tecnologia, al fine di ostacolare le falsificazioni e ridurre l’impatto ambientale – ha aggiunto Fabio Panetta, membro del comitato esecutivo – Siamo impegnati a preservare il contante e ad assicurare che la moneta pubblica rappresenti sempre un’opzione di pagamento”. Il primo dei sette temi selezionati dal consiglio direttivo della BCE è “Uccelli: libertà, resilienza, ispirazione“; viene spiegato che gli uccelli non conoscono frontiere e quindi sono un simbolo della libertà di movimento, mentre i loro nidi richiamano il desiderio di costruire luoghi e società in cui coltivare e tutelare il futuro. Segue “Cultura europea“, in quanto il ricco patrimonio culturale e il dinamismo dei settori creativi e culturali dell’Europa rafforzano l’identità europea, creando un senso di appartenenza condiviso.

I nuovi disegni delle banconote

Proposto anche “Valori europei rispecchiati nella natura“, con il tema che mette in evidenza il ruolo dei valori europei (dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e diritti umani) quali elementi fondanti dell’Europa e li ricollega al rispetto per la natura e alla conservazione dell’ambiente. Sotto il tema “Il futuro ti appartiene” rientrano immagini che rappresentano i portatori dell’immaginario collettivo, attraverso cui gli individui daranno forma e sostanza al loro futuro condiviso.

Viene chiesta l’opinione anche su “Mani: insieme costruiamo l’Europa“, in quanto le mani hanno forgiato l’Europa, la sua infrastruttura fisica, il suo patrimonio artistico e numerose altre sue espressioni, raccontando quindi storie di lavoro, età e relazioni, di un patrimonio umano, storico e culturale. Il tema “La nostra Europa, noi” evoca la libertà, i valori e l’apertura dei cittadini europei. Infine, “Fiumi: acque di vita dell’Europa” intende rappresentare lo scorrere e il fluire di un continente dinamico in continua trasformazione. (Teleborsa)