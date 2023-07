Fisco, l'ennesima beffa: "Recapitate migliaia di cartelle irregolari"

“Abbiamo lanciato l’allarme qualche settimana fa sull’invio di milioni di cartelle esattoriali, parte delle quali irregolari perché già oggetto della rottamazione quater. Ci aspettiamo adesso che la pubblica amministrazione provveda alla verifica puntuale della certezza del debito prima di procedere con azioni dirompenti, fino ad arrivare al pignoramento del conto corrente, nei confronti dei contribuenti”.

Lo ha dichiarato Marco Cuchel, presidente dell’associazione nazionale commercialisti, nel corso della conferenza promossa dall’Osservatorio nazionale sul debito bancario e finanziario e dal Centro studi sulla Crisi economica delle famiglie italiane spiegando che “i danni provocati da un sistema di riscossione che sembra impazzito potrebbero essere devastanti mettendo a repentaglio la sostenibilità delle imprese e l’economia delle famiglie”.



“Dobbiamo aiutare i contribuenti a onorare i propri debiti – ha aggiunto Cuchel – invece di appesantire ulteriormente la situazione già grave per via dei continui aumenti dei tassi e dell’aumento dei costi delle materie prime. L’arrivo delle cartelle, delle lettere di compliance dell’Agenzia delle Entrate e degli avvisi bonari è una mole ingente anche per noi professionisti che si viene ad aggiungere all’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa. Una ‘tempesta perfetta’ che mette a rischio la tenuta economica del nostro sistema. O si dà la possibilità ai contribuenti di poter mettersi in regola con il fisco o si crea effetto dirompente dal punto di vista sociale”.

Per la maggioranza di governo è intervenuta Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia e segretario di Presidenza della Camera dei Deputati: “Ritengo la pace fiscale una misura indispensabile per sostenere imprese e famiglie italiane in un momento di estrema difficoltà. La congiuntura tra inflazione, aumento dei tassi d’interesse e caro – vacanze, rischia di causare un default sociale di fronte al quale c’è da essere seriamente preoccupati”.