Benzinai, bocciato il ricorso: prezzo medio obbligatorio da agosto

È stata respinta dal Tar del Lazio la richiesta di sospensiva dell’obbligo per i benzinai di esporre il cartello del prezzo medio dei carburanti. Dal primo agosto scatta, quindi, l’obbligo per le stazioni di rifornimento di esporre il prezzo medio dei carburanti su base regionale pubblicato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, accanto a quelli praticati all’interno del proprio impianto.

La norma era stata introdotta con il decreto legge sulla Trasparenza dei prezzi dei carburanti, entrato in vigore lo scorso 15 gennaio 2023, con l’obiettivo di fermare la speculazione in un momento di forti rincari.

I gestori avranno 30 giorni di tempo per adeguare la cartellonistica. In caso di violazione, sono previste multe da 500 fino a 6mila euro, con possibilità di chiusura dell’impianto da 7 a 90 giorni dopo la terza inottemperanza. (Teleborsa)