Eurozona, inflazione annuale settembre confermata al 4,3%

Eurostat ha comunicato che il tasso di inflazione annuale dell’area euro è stato del 4,3% a settembre 2023 (confermando la stima preliminare diffusa a fine mese), in calo rispetto al 5,2% di agosto. Un anno prima il tasso era del 9,9%. L’inflazione annuale dell’Unione Europea è stata del 4,9% a settembre 2023, in calo rispetto al 5,9% di agosto. Un anno prima il tasso era del 10,9%.

I tassi annuali più bassi sono stati registrati nei Paesi Bassi (-0,3%), Danimarca (0,6%) e Belgio (0,7%). I tassi annuali più elevati sono stati registrati in Ungheria (12,2%), Romania (9,2%) e Slovacchia (9,0%). Rispetto ad agosto, l’inflazione annua è diminuita in ventuno Stati membri, è rimasta stabile in uno ed è aumentata in cinque.



A settembre, il contributo più elevato al tasso annuo di inflazione dell’area euro è venuto dai servizi (+2,05 punti percentuali, pp), seguiti da alimentari, alcol e tabacco (+1,78 pp), beni industriali non energetici (+1,06 pp) ed energia. (-0,55 pp). Su base mensile, l’aumento dell’inflazione nell’eurozona è stato dello 0,3% a settembre, rispetto al +0,5% di agosto.

Cala la produzione nel segmento costruzioni

Secondo le prime stime di Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea, nell’agosto 2023 rispetto a luglio 2023, la produzione destagionalizzata nel settore delle costruzioni è diminuita dell’1,1% nell’area euro e dello 0,7% nell’Unione europea. Nel luglio 2023, la produzione nel settore delle costruzioni era cresciuta dell’1,0% nell’area euro e dello 0,8% nell’UE.

Nell’agosto 2023, rispetto ad agosto 2022, la produzione nel settore delle costruzioni è diminuita dello 0,1% nell’area euro ed è aumentata dello 0,2% nell’UE.

Nell’area euro ad agosto 2023, rispetto a luglio 2023, l’ingegneria civile è diminuita del 2,1% e l’edilizia dello 0,7%. Nell’UE, l’ingegneria civile è diminuita dello 0,9% e l’edilizia dello 0,4%

