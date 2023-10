Arriva l'ok del Parlamento europeo al Grande Fratello dei Pescatori

Il Parlamento Europeo ha approvato le nuove misure di regolamentazione del controllo della pesca. Il testo è passato con 438 voti favorevoli, 146 contrari e 40 astensioni. D’ora in poi, tutte le imbarcazioni dovranno portare a bordo un dispositivo di localizzazione che consenta alle autorità nazionali di localizzarle e identificarle a intervalli regolari. Alcune navi da pesca artigianali potranno essere esentate da questo obbligo fino al 2030 e tutte le flotte di pesca artigianale avranno fino a quattro anni per adattarsi ai nuovi requisiti. Arriva la stretta anche sulla pesca delle navi da diporto. Stabilito un nuovo sistema di controllo attraverso sistemi digitalizzati. Al via anche la tv a circuito chiuso per le imbarcazioni oltre i 18 metri. Per l’Unione il sistema garantirà il “controllo sulla provenienze del prodotto”, ma come più volte evidenziato dalle associazioni di categoria c’è il rischio che questa operazione infligga un colpo mortale alla pesca a strascico, tipica del Mediterraneo. Il tutto favorendo anche la produzione di pesce sintetico.

Per la prima volta anche le imbarcazioni da diporto dovranno dichiarare le catture

Le barche dovranno utilizzare sistemi elettronici predisposti dalle autorità nazionali o dalla Commissione. Inoltre, tutte le navi dell’Unione dovranno registrare e dichiarare le proprie catture in modo digitalizzato. Una volta adottato formalmente dal Consiglio, il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, diverse misure verranno attuate gradualmente, dando agli Stati membri e alle flotte pescherecce tempo sufficiente per adattarsi.

Per Bruxelles si tratta di una intesa “equilibrata”

Per la relatrice Clara Aguilera (S&D, ES), è stato raggiunto “un accordo equilibrato per il settore della pesca dell’UE. Le nuove regole di controllo saranno armonizzate e più trasparenti, con procedure completamente digitali. I pescatori avranno quattro anni per adattarsi ai cambiamenti e il settore della pesca su piccola scala beneficerà di obblighi di rendicontazione semplificati. In questo modo gli eurodeputati rispondono alla richiesta dei consumatori di informazioni sull’origine di tutto il cibo che mangiano”.

Cambiano le sanzioni

Il regolamento entra nel merito anche delle differenze all’interno dell’Unione sul tema delle sanzioni. Il valore dei prodotti della pesca catturati da una nave definirà il livello minimo delle ammende applicate in caso di grave violazione delle norme. Il margine di tolleranza – la differenza tra la stima del pesce catturato e il peso al porto di sbarco – sarà fissato al 10% per specie, con alcune eccezioni per le catture di piccoli volumi e per alcune specie particolari.

Arriva la tv a circuito chiuso per le imbarcazioni oltre i 18 metri

Per garantire il rispetto del cosiddetto obbligo di sbarco, le navi dell’UE di 18 metri o più che possono presentare un rischio elevato di non conformità dovranno avere a bordo sistemi di monitoraggio elettronico a distanza, compresa la televisione a circuito chiuso, al più tardi quattro anni dall’entrata in vigore della normativa. Gli operatori dovranno conservare le informazioni provenienti da tutta la catena di approvvigionamento, dal mare al piatto, compresa la prima vendita fino alla fase di vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.