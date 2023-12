Piazza Affari aspetta l'occupazione Usa Bene Nexi giù Poste

Piazza Affari piatta in chiusura di settimana, in una giornata festiva segnata da un rallentamento dell’attivita’. L’attenzione e’ rivolta nel pomeriggio ai dati sul mercato del lavoro Usa, che dovrebbe fornire indicazioni sulle possibili mosse della Fed in tema di calo dei tassi. L’aspettativa e’ che a novembre ci sara’ un rialzo di 180.000 nuovi addetti e un tasso di disoccupazione praticamente invariato. Occhi anche sulle trattative in Europa per il nuovo patto di stabilita’, con un certo ottimismo che si fa largo per un accordo in extremis prima della fine dell’anno. Sul listino evidenza per Eni (+0,6%), sul rialzo del prezzo del greggio, dopo che ieri Arabia saudita e Russia hanno chiesto a tutti i membri dell’Opec+ di aderire ai tagli. In calo Poste (-1,1%) dopo le indiscrezioni di stampa secondo cui il Mef starebbe valutando la cessione sul mercato di parte della propria quota. Bene Nexi dopo la promozione di Nexi.

Spread stabile

Apertura senza variazioni di rilievo per lo spread tra Btp e Bund che segna un livello di 173 punti, appena sotto i 174 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale si attesta al 3,958%, contro il 3,93% precedente. Ieri il Tesoro ha annunciato l’emissione di Btp fino a un massimo di 7 miliardi di euro per l’asta in programma il 13 dicembre prossimo con regolamento 15 dicembre. In particolare, ai risparmiatori saranno offerti Buoni triennali e settennali per un ammontare compreso in entrambi i casi tra 2,5 e 3 miliardi. Sui mercati valutari apertura in leggero calo per l’euro, che nei confronti del dollaro passa di mano a 1,0780.