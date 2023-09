Il rivale del Btp? Il Conto Deposito al 7% con scadenza a 20 anni

Per le banche il conto corrente remunerato continua a essere un tabù. Poche lo offrono mentre i grandi gruppi puntano a scontare i canoni mensili. La concorrenza tra le banche, pensata per i clienti che desiderano restare liquidi e non investire in azioni o obbligazioni, è sui tassi offerti per il conto deposito. L’ultima proposta di Smart Bank, banca d’investimento digitale del gruppo Cirdan, è praticamente una alternativa all’investimento in Btp a lungo termine.

La banca infatti ha annunciato il lancio di tre nuovi conti di deposito vincolati a 10, 15 e 20 anni a tasso fisso rispettivamente al 5%, 6% e 7%. I nuovi strumenti prevedono il pagamento dell’interesse maturato interamente alla scadenza. E ovviamente il rendimento del 7% va decurtato dell’imposta sui capital gain del 26%, e scende quindi al 5,18%, inoltre i capitali investiti scontano l’imposta di bollo dello 0,2% all’anno.

I nuovi conti sono in fase di raccolta fino al 20 ottobre

Smart Bank li ha sviluppati per andare incontro alle esigenze di protezione e pianificazione finanziaria di lungo periodo e il contratto prevede la possibilità di indicare un beneficiario terzo da parte del sottoscrittore originale, un’eventualità che si adatta particolarmente qualora ad aprire il conto sia un genitore o un nonno. Ovviamente ci sono molti tipi di conto deposito che offrono remunerazioni interessanti per periodi molto più brevi.

Ad esempio Bbva e Cherry Bank offrono depositi vincolati a un anno al 5% (lordo ovviamente), Twist arriva al 4,75% mentre per Ibl Banca e Banca Ifil con il prodotto specifico Rendimax, il rendimento scende rispettivamente al 3,5 e al 3,85%. Quanto ai conti correnti Cherry Bank e Ibl consentono anche il deposito in conto corrente per i nuovi clienti a un tasso rispettivamente del 3,5 e del 3,3%.

Bbva fa ancora meglio e offre un 4% sul conto corrente fino a gennaio del 2025. Insomma proposte interessanti. Mentre le grandi banche non fanno nulla dato che, conoscendo i clienti, sanno che per pigrizia e anche per diffidenza rispetto a nuove proposte, difficilmente cambieranno banca. Il risultato è che i conti correnti delle maggiori banche restano a secco di interessi nonostante il costante aumento del tasso di sconto che ha portato a un notevole rialzo dei mutui.

Tra le offerte anche quella di Illimity

La banca guidata da Corrado Passera propone un tasso del 5,3% a 36 mesi ossia il 3,92% netto con il bollo a carico del cliente. Illimity propone anche una opzione svincolabile al 4,50% sempre a 36 mesi.

I conti deposito stanno dunque facendo una seria concorrenza ai Btp emessi dallo stato italiano, nonostante la tassazione di questi ultimi sia molto più bassa. I rendimenti che derivano da un conto deposito sono tassati al 26%, mentre quelli dei Btp hanno un’aliquota agevolata al 12,5%. In altre parole si paga la metà delle tasse.

Più facile invece capire il rendimento di un conto deposito perché corrisponde al suo interesse annuo lordo. Per i Btp il rendimento è il risultato della combinazione di due diversi fattori: la cedola, che viene versata ogni sei mesi, e la differenza del prezzo del Btp tra il momento in cui viene acquistato e quello in cui viene rivenduto. Ed è proprio per questo motivo che il prodotto al 7% lordo di Smart Bank potrebbe essere ritenuto interessante per chi vuole fare un investimento di lungo termine. Smart Bank comunque consente di poter prelevare fino al 70% della somma depositata pagando un interesse che in qualche modo si annulla bilanciando il 7% lordo promesso.