Inflazione rallenta in Italia, sale ma meno delle attese nell'Eurozona

Rallenta ancora l’inflazione in Italia, mentre risale nell’Eurozona anche se meno delle attese. Secondo le stime preliminari di Istat, nel mese di dicembre 2023 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, è aumentato dello 0,2% su base mensile e dello 0,6% su base annua. A novembre la lettura finale era di +0,7%. Nel mese di dicembre l'”inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, rallenta da +3,6% a +3,1% e quella al netto dei soli beni energetici da +3,6% a +3,4%. In media, nel 2023 l’indice dei prezzi al consumo è cresciuto del 5,7% a fronte del +8,1% del 2022.

L’inflazione di fondo si è attestata al 5,1% (+3,8% nell’anno precedente) e al netto dei soli energetici del 5,3% (+4,1% nel 2022).

La risalita nell’eurozona

Sale nuovamente, a livello tendenziale, l’inflazione nell’Eurozona a dicembre scorso. Eurostat indica a livello annuo, cioè rispetto a dicembre 2022, un incremento del 2,9 per cento. Le attese degli economisti erano di un aumento del 3%. A novembre scorso si era registrato un aumento del 2,4 per cento.

Considerando le principali componenti dell’inflazione dell’area euro, si prevede che alimenti, alcol e tabacco registrino il tasso annuo più alto a dicembre (6,1%, rispetto al 6,9% di novembre); seguono i servizi (4%, stabili rispetto a novembre), i beni industriali non energetici (2,5%, rispetto al 2,9% di novembre) e l’energia (-6,7%, rispetto al -11,5% di novembre).