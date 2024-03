A2A negativa in Borsa dopo acquisto rete Enel e in attesa del Piano

Si muove in ribasso a Piazza Affari il titolo A2A, multi-utility italiana quotata su Euronext Milan, dopo che sabato la società ha annunciato l’acquisizione per circa 1,2 miliardi di euro del 90% di una società di nuova costituzione cui saranno conferiti gli asset di distribuzione elettrica di e-distribuzione (gruppo Enel) della provincia di Milano (con esclusione di pochi comuni della cintura Nord) e, nel bresciano, della Valtrompia, per un totale di circa 800.000 POD, circa 5.000 km di cavi in media tensione, oltre 12.000 km cavi in bassa tensione, circa 9.500 cabine secondarie e 60 cabine primarie.

Per finanziare l’operazione A2A valuterà “tutte le opzioni che ci permetteranno di mantenere il rating attuale, senza ridurre investimenti su altri comparti, altrettanto cruciali,” ha detto l’AD Renato Mazzoncini in un’intervista a Il Sole 24 Ore.

Intanto, si attende anche la presentazione del Piano Strategico 2024-2035 alla comunità finanziaria, in programma domani mattina.

Scivola A2A, che si posiziona a 1,698 euro, con una discesa del 3,03%. Atteso un ulteriore ripiego verso l’area di supporto vista a 1,669 e successiva a quota 1,64. Resistenza a 1,779.

(Teleborsa)