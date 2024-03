LSE accetterà richieste di ammissione di ETN su Bitcoin ed Ethereum

Il London Stock Exchange (parte del gruppo LSEG) ha confermato che accetterà richieste di ammissione di ETN crypto su Bitcoin ed Ethereum nel secondo trimestre del 2024. La data esatta di lancio sarà confermata a tempo debito, viene precisato in una nota.

Gli Exchange Traded Notes (ETN) sono titoli di debito che forniscono esposizione a un’attività sottostante. I Crypto ETN che tracciano la performance di un criptoasset sottostante (Crypto ETN) sono negoziati su segmenti di trading dedicati e sono regolati tramite EUI (Euroclear UK & Ireland) o Euroclear Bank & Clear Stream Bank (ICSD). Gli ETN crypto consentono agli investitori di negoziare titoli che tracciano i crypto-asset, in Borsa, durante l’orario di negoziazione di Londra.

L’attenzione è massima

Date le linee guida e le opinioni pubblicate dalla Financial Conduct Authority (FCA) in merito ai criptoasset, il London Stock Exchange “ritiene che l’ammissione di determinati titoli che rappresentano crypto-asset potrebbe essere dannoso per la reputazione e l’integrità dei mercati dell’exchange e/o dell’exchange”.

Di conseguenza, la Borsa prenderà in considerazione solo le richieste di ammissione in relazione ai Crypto ETN in cui l’emittente può dimostrare in modo soddisfacente alla Borsa come può soddisfare (e continuerà a soddisfare dopo l’ammissione) quanto segue: il crypto ETN proposto: (a) è garantito fisicamente, cioè senza leva finanziaria; (b) ha un prezzo di mercato o altra misura del valore del sottostante che sia affidabile e disponibile al pubblico; e (c) ha crypto-asset sottostanti Bitcoin o Ethereum.

I crypto-asset sottostanti devono essere: (a) detenuti interamente o principalmente in “cold storage” (ovvero in un portafoglio di deposito offline), che include il cold staking; (b) detenuti da uno o più depositari soggetti alla normativa antiriciclaggio nel Regno Unito, nell’Unione Europea (o nello Spazio Economico Europeo, laddove si applichino leggi equivalenti), Jersey, Svizzera o Stati Uniti.

Il 6 gennaio 2021, la FCA ha introdotto il divieto di vendita di derivati ed ETN che fanno riferimento a crypto-asset trasferibili non regolamentati ai consumatori retail. Di conseguenza, i Crypto ETN ammessi alla negoziazione su LSE sono adatti solo ai professionisti e sono disponibili solo nei segmenti di negoziazione specificatamente designati come “Solo investitori professionali“.

(Teleborsa)