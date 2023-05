Banche online, da Hype il cashback sulle bollette Plenitude

Banche online, da Hype il cashback con Plenitude

Chi ha un conto Hype (la banca digitale fondata nel 2015 dal gruppo Sella e Illimity) potrà entrare a far parte della community di Wolf: un ecosistema fatto di contenuti, esperienze, brand selezionati e vantaggi esclusivi. Il tutto accessibile dall’app Hype. Tra le offerte quella di Sky. La pay tv infatti offrirà condizioni particolarmente vantaggiose sugli abbonamenti tramite dinamiche di cashback.

Intrattenimento e informazione

A questo si aggiunge WeRoad, il brand per viaggi esperienziali. A chi prenota ed è socio di Wolf viene dato uno sconto sul viaggio di 150 euro. Tra le offerte anche Plenitude. La società che fa capo ad Eni propone ai clienti Hype, iscritti a Wolf che sceglieranno i servizi luci e gas del gestore, di ricevere un cashback su ogni bolletta optando per la domiciliazione bancaria sul loro conto Hype. L’ecosistema Wolf è anche intrattenimento e informazione con podcast originali e rubriche per offrire un aiuto nella comprensione delle tematiche finanziarie, anche più tecniche.

Servizi a valore aggiunto

Hype è un conto che permette la gestione del denaro personalizzata ed efficiente. Il servizio può essere attivato direttamente da smartphone, fornisce una carta Mastercard che arriva a casa e una app mobile da cui accedere a tutti i principali servizi finanziari ed altri a valore aggiunto. Wolf – Hungry for life è il frutto della collaborazione tra Hype e Be Shaping the future, società leader nella consulenza al mondo finance e parte del Gruppo Engineering.

In pratica si tratta di una servizio che nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico ai grandi temi ed eventi che impattano sui mercati finanziari e sulla vita di tutti, offrendo al contempo strumenti e opportunità per aiutare i clienti a vivere al meglio le proprie passioni, accrescendo la loro consapevolezza e autonomia nella gestione quotidiana dei soldi.