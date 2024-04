Energia, Fastweb lancia offerta flat per le famiglie

Fastweb sbarca nel mercato dell’energia con una offerta flat, simile a quelle già in voga nelle tlc, la prima in Italia per il mercato elettrico che vedrà il 1 luglio prossimo la fine del mercato tutelato. In pratica la tariffa viene pagata mensilmente ed è comprensiva di consumo energia, oneri di sistema e tutti i balzelli vessatori per i consumatori di cui è composta una bolletta elettrica. «L’obiettivo è quello di semplificare – ha spiegato l’ad Walter Renna – e di arrivare a 150 milioni di ricavi nel giro di tre anni, pari a circa il 10% del nostro fatturato consumer».

Disponibili tre tariffe tutto compreso per consumi annui compresi fino a 4000Kw

Sono disponibili tre profili di prezzo: Light a 45 euro al mese con consumi pari a 1.500 Kw all’anno, Full a 65 euro al mese per 2.500 Kw all’anno e Maxi a 95 euro al mese per 4.000 Kw all’anno. Mentre i consumi in eccesso saranno fatturati all-inclusive a 0,45 euro per Kw. Queste tariffe sono per contatori con potenza di 3Kw. Se la potenza aumenta cresce la spesa di 5 euro ogni 1500 kw in più. Quindi per un contatore da 6Kw con tariffa full la spesa sarà di 75 euro al mese. Chi è già cliente Fastweb avrà uno sconto di 5 euro al mese. I prezzi saranno bloccati per 12 mesi, ma in fase di lancio, inizialmente pensata per le prossime tre settimane, il canone mensile rimarrà invariato per 5 anni.

Offerta green con tariffazione mensile

Questa tariffa conviene? La risposta è affermativa se si punta ad avere i costi sotto controllo in maniera semplice ma ha alcuni limiti. Infatti non conviene se i consumi sono bassi o molto alti. E, ovviamente, è meno competitiva della tariffa a tutele graduali che sarà offerta a partire da luglio a chi è ancora in regime di maggior tutela. Inoltre ci sono tariffe migliori sul mercato libero. Infatti Fastweb fa pagare l’energia da 0,30 a 0,36 euro al Kw (tutto compreso).

La tariffa migliore resta quella che sarà applicata dal 1 luglio a tutele graduali

Facendo i calcoli si evince che sul mercato libero ci sono offerte intorno a 0,20-0,23 euro al Kw con tasse e balzelli. Da sottolineare che il peso degli oneri di sistema si fanno sentire di più se i consumi sono bassi. Inoltre le bollette di Fastweb sono mensili mentre la tariffazione standard utilizzata fino ad oggi da tutti i gestori è bimestrale quindi, prima di cambiare, occorre verificare l’effettiva convenienza. Fastweb comunque fa le cose seriamente tanto che compra in proprio l’energia da Eco Trade, Agsm e dall’operatore svizzero Axpo. «Presto lanceremo anche altri servizi – ha detto Renna – ma non sbarcheremo nel gas, perché dipende da fonti fossili mentre noi puntiamo solo su energia green».

Il closing con Vodafone nel primo trimestre 2025

Quanto all’acquisto di Vodafone i tempi sono ancora lunghi. «Fino al closing, previsto nel primo trimestre 2025, rimaniamo due entità distinte- ha spiegato Renna- attendiamo le autorizzazioni ma non ci aspettiamo remedies perchè le due aziende sono complementari». La competenza è dell’Antitrust italiano. Il deal è in fase di pre-notifica con la presidenza del Consiglio per la procedura golden power e sarà avviata con Agcom e Mimit una discussione per il trasferimento delle frequenze. I 600 milioni di sinergie previsti comporterebbero invece tagli al personale. Circa la vendita della rete Tim a Kkr anche Fastweb è della partita dato che possiede il 4,5% di Fibercop che confluirà nella nuova società della rete Netco. La società controllata dalla svizzera Swisscom vorrebbe restare nella compagine azionaria ma non è chiaro quali siano le intenzioni dei nuovi padroni della rete (anche se il governo italiano entrerà nella governance), il fondo Usa Kkr.