Fastweb aumenta le tariffe mobili, ma con la app si cambia piano e si spende meno

Il paradosso del gestore

Parte dal 13 dicembre la rimodulazione, al rialzo di alcune offerte Fastweb sulla telefonia mobile. Il gestore che fa capo agli svizzeri di Swisscom ha già operato modifiche alle sue tariffe mobili il 1 novembre scorso e lo farà anche sul fisso a partire dal 1 gennaio. Il paradosso è che il gestore mentre aumenta i prezzi, che arriveranno intorno ai 12 euro al mese, offre una tariffa più vantaggiosa, anche rispetto ai piani tariffari sottoposti ad aumento, che è oltretutto sottoscrivibile non solo dai nuovi ma anche dai vecchi clienti: 7,95 al mese con 150 giga inclusi. Cambiare tariffa è facile e gratuito tramite la app ma, ovviamente, chi non lo sa, dato che nell’avviso di variazione tariffa inviato l’opzione non è illustrata, e non ha tempo per cambiare gestore o per informarsi, subirà l’aumento.

In caso di cambio gestore Vodafone e anche Tim hanno pronta una tariffa, dedicata solo agli utenti di operatori virtuali come Fastweb del resto, a 7,99 euro al mese. La differenza è che Vodafone promette 150 Giga di traffico dati, Tim solo 70. L’operatore britannico, che vede Xavier Niel patron di Iliad presente nel capitale con il 2,5% della società, ha una offerta interessante per utenti fissi e mobili: chiamate più Internet a 22,90 al mese e sim con traffico dati senza limitazioni (come Internet fisso per intenderci) a 9,99 euro al mese. Tim invece abbassa la tariffa sul fisso solo per gli under 30 anni: 21,90 euro al mese. Fastweb invece non ha sconti per abbonati fissi e mobili. Internet e chiamate da casa costano sempre 26,95 euro al mese. Tariffa simile per WindTre (26,99 euro al mese) che offre però sconti agli abbonati fissi e mobili a 22,99 euro al mese con sim a 7,99 al mese con 50 Giga di traffico.

La miglior offerta

Da sottolineare che, a livello di prezzo, la migliore offerta fisso- mobile al momento è di Iliad. Il gestore francese promette infatti una tariffa per il fisso (internet illimitato e chiamate) a 19,99 al mese e 9,99 euro mensili per il mobile con 150 giga inclusi. A pesare c’è però l’alto costo di attivazione sul fisso 39,99 euro. La promessa però è che queste tariffe non subiranno variazioni. Nel corso degli anni niente aumenti dunque. E poi ci sono gli operatori virtuali che fanno capo a Tim e Vodafone, ossia Kena e ho.Mobile: agli utenti di altri operatori virtuali (oltre a Fastweb, Poste, Coop Mobile ecc) propongono tariffe a 6,99 al mese con 100 giga di traffico. La tariffa normale, con 150 giga è invece fissata a 7,99 al mese.