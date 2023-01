Wall Street ottimista dopo la trimestrale Tesla. Oggi il Pil degli Stati Uniti

I futures sul Nasdaq in salita dello 0,50%

Future positivi a Wall Street dopo la chiusura contrastata di ieri. L’attenzione degli investitori è rivolta ai risultati trimestrali delle società e alla lettura preliminare del Pil del quarto trimestre che sarà diffusa in giornata. I future sul Dow Jones segnano un +0,09%, quelli sul Nasdaq avanzano dello 0,50% e quelli sullo S&P 500 registra un progresso dello 0,24%.

LE STELLE DI WALL STREET

AMAZON

Scende del 2,2% a 86,96 dollari. Introduce un nuovo abbonamento negli Stati Uniti che consente, per 5 dollari al mese, l’accesso ai farmaci generici, con sconti fino all’80%, che saranno consegnati gratuitamente a casa o che potranno essere comprati in farmacia.

At&T

Sale del 6,58% dopo aver presentato risultati trimestrali migliori delle attese. La società di telecomunicazioni ha registrato un numero di abbonati wireless superiore alle aspettative nel quarto trimestre.

BOEING

Ha guadagnato lo 0,33%, anche se ha registrato una perdita a sorpresa. L’azienda ha affermato che la domanda sottostante è rimasta “forte“. Chiude il trimestre in rosso per 634 milioni di dollari, al netto di varie voci, il risultato è negativo per 1,75 dollari per azione, il consensus era 0,17 dollari. I ricavi sono stati pari 20 miliardi di euro, in linea con le aspettative. La società mette in evidenza che nei tre mesi la generazione di cassa è stata 3,1 miliardi di dollari, quattrocento milioni sopra le stime.

TRIMESTRALI

IBM

Chiusura a 140,76 dollari (-0,56%). Utile del quarto trimestre di 2,71 miliardi di dollari (3,60 dollari per azione). I risultati hanno mancato le aspettative di Wall Street che aspettava 3,61 dollari per azione. La società ha registrato un fatturato di 16,69 miliardi di dollari nel periodo. Taglierà 3.900 posti, circa l’1,5% della sua forza lavoro globale.

PACCAR

Chiude a 110,81 dollari (-0,24%). Il fatturato del trimestre è stato pari a 8,13 mld di dollari, in crescita del +22%, contro le stime del consenso di 7,16 mld. Consegne di camion 51.600, +8% su base annua, rispetto a stime di 48.800. Bene il Nord America +11%; male l’Europa -2%; benissimo l’America Latina +30%. Ricambi per autocarri e altri ricavi in aumento del +23% su base annua a 7,7 miliardi, rispetto a stime di 7,1 miliardi. Utile ante imposte a 1,18 miliardi, +80% su base annua, margine 14,5% +4,6 punti percentuali su base annua.

TESLA

Ha registrato nel quarto trimestre un fatturato di 24,32 miliardi di dollari, in aumento del 37%, battendo le stime degli analisti (24,16 miliardi), grazie al record di consegne, pari a 405.278 veicoli elettrici. L’utile netto del trimestre è salito del 59% a 3,69 miliardi di dollari, pari a 1,07 dollari per azione (2,32 mld dollari dell’anno precedente o 68 centesimi per azione) . Nel 2022, Tesla ha consegnato 1,31 milioni di veicoli. Un record e un salto del 40% rispetto a un anno fa.

L’azienda aveva annunciato consegne i aumento del 50% all’anno. Per incrementare le vendite, Tesla ha abbassato i prezzi, prima in Cina e poi in Europa e negli Stati Uniti. Una decisione vista da alcuni analisti come necessaria per difendere la quota di mercato, da altri come un segno di debolezza. Tesla ha dichiarato che per rendere le sue auto più accessibili è “necessario produrre diversi milioni di veicoli”.

L’azienda conta anche sull’arrivo del camion elettrico Semi, il cui primo modello è stato consegnato a dicembre, e del s pick-up Cybertruck, che dovrebbe essere disponibile nel corso dell’anno. In Nevada intende investire 3,6 miliardi di dollari per ampliare il suo impianto in modo che produca su ampia scala i camion elettrici, oltre a batterie per due milioni di vetture all’anno.Il titolo e’ salito dello 0,3% nelle contrattazioni after-hours a Wall Street.

TEXAS INSTRUMENTS

Chiude a 175,04 dollari (-1,13%) I risultati trimestrali sono stati superiori alle attese, gli utili per azione ammontano a 2,13 dollari, sopra le stime di 1,98 dollari. I ricavi hanno raggiunto 4,67 miliardi, -3% su base annua, -10% trimestre su trimestre. Le attese ipotizzavano 4,63 miliardi

ASIA

I mercati finanziari in Australia, Cina, India e Taiwan sono rimasti chiusi per feste, ma la Borsa di Hong Kong ha mostrato una nota di ottimismo, con un guadagno di oltre l’1%. La Borsa di Tokyo pure ha aperto in rialzo: l’indice di riferimento Nikkei 225 ha guadagnato lo 0,18% (pari a 49,63 punti), a 27.444,64, mentre il piu’ ampio indice Topix e’ salito dello 0,13% (2,66 punti) a 1.983,55.