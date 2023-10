Eni, Jefferies migliora il target price sul titolo a 19 euro

Gli analisti di Jefferies hanno incrementato a 19 euro per azione (dai precedenti 18 euro) il target price su Eni, colosso energetico italiano, confermando la raccomandazione “Buy” sul titolo.

Giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente, con ENI che si posiziona a 14,74 euro, in una giornata negativa per i mercati europei. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata all’insegna della cautela con prima resistenza vista a quota 14,79 e con più immediato supporto in avvicinamento a 14,66.

(Teleborsa)