Bce, Knot: "Attesi almeno altri due rialzi dei tassi d'interesse"

“Penso che avremo ancora bisogno di ulteriori aumenti dei tassi a giugno e luglio, mi pare improbabile che nel frattempo i nuovi dati in arrivo cambino drasticamente. Sono convinto che la nostra analisi indicherà la necessità di almeno altri due rialzi di 25 punti base. Ma sono totalmente aperto su ciò che accadrà dopo l’estate. È troppo presto per dirlo”. Lo ha detto Klaas Knot, presidente della Banca dei Paesi Bassi e membro del Consiglio direttivo della BCE, in un’intervista a una serie di quotidiani europei, tra cui il Corriere della Sera.

A una domanda su quanto i tassi rimarranno elevati, ha risposto che “le attese di mercato di tagli ai tassi sono eccessivamente ottimistiche“, in quanto l’inflazione sottostante è più persistente di quanto la BCE si aspettava. “Penso che quando avremo raggiunto il picco dei tassi, dovremo rimanerci per un periodo di tempo piuttosto significativo”, ha aggiunto.



Per quanto riguarda l’andamento dell’economia, Knot ritiene che l’Eurozona avrà “bassa crescita nel 2023 e forse anche nel 2024” e ha sottolineato che l’inflazione sottostante è oggi “la nostra principale preoccupazione e non dà ancora segni di diminuire, soprattutto nei servizi”.

“Il picco dell’inflazione complessiva è chiaramente superato, ma per l’inflazione sottostante non siamo sicuri che lo abbiamo già raggiunto – ha spiegato – Come responsabili della politica monetaria, dobbiamo essere certi che ci sia un calo significativo dell’inflazione sottostante“. (Teleborsa)