L’Ue prepara la lista nera di chi elude le sanzioni contro la Russia

La decisione dell’Unione europea

L’Unione europea aumenterà il suo sforzo per reprimere l’elusione delle sanzioni. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, illustrando l’ottavo pacchetto di sanzioni contro la Russia. “Stiamo creando una nuova categoria, attraverso cui saremo in grado di avere una lista degli individui che eluderanno le nostre sanzioni”, ha detto.

La presidente della Commissione vuole dare una stretta a tutte le operazioni poco trasparenti che in questi mesi erano state denunciate. “Se per esempio comprassero beni in Ue, li portassero verso Paesi esteri, e poi li importassero in Russia, potrebbero essere inseriti in questa lista. Penso che possa avere un grande potere di deterrenza”, ha continuato von der Leyen.