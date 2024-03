Ue presenta il pacchetto Difesa: 50% appalti comunitari entro il 2030

(Teleborsa) – La Commissione europea e l’Alto rappresentante hanno presentato la prima strategia industriale europea in materia di difesa a livello dell’UE e hanno proposto una serie ambiziosa di nuove azioni per sostenere la competitività e la prontezza della sua industria della difesa. Due anni fa la guerra di aggressione ingiustificata e in corso della Russia contro l’Ucraina ha segnato il ritorno del conflitto ad alta intensità nel nostro continente. “La strategia industriale europea in materia di difesa (EDIS) definisce una visione chiara e a lungo termine per conseguire la prontezza industriale della difesa nell’Unione europea – si legge in una nota della Commissione –. Come primo strumento immediato e centrale per realizzare la strategia, la Commissione europea presenta oggi una proposta legislativa per un programma europeo per l’industria della difesa (EDIP) e un quadro di misure volte a garantire la disponibilità e l’approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa”.

La strategia delinea le sfide cui deve far fronte attualmente la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB), ma anche l’opportunità di sfruttare appieno il suo potenziale e delinea una direzione per il prossimo decennio. Per aumentare la preparazione industriale europea nel settore della difesa, gli Stati membri devono investire di più, meglio, insieme, ed europei.

La strategia stabilisce indicatori volti a misurare i progressi compiuti dagli Stati membri verso la preparazione industriale. Gli Stati membri sono invitati ad acquisire almeno il 40 % del materiale di difesa in modo collaborativo entro il 2030; garantire che, entro il 2030, il valore degli scambi di difesa intra-UE rappresenti almeno il 35 % del valore del mercato della difesa dell’UE; compiere progressi costanti verso l’acquisizione di almeno il 50 % del proprio bilancio per gli appalti nel settore della difesa all’interno dell’UE entro il 2030 e il 60 % entro il 2035.

“Un’industria europea della difesa più forte e reattiva andrà a vantaggio degli Stati membri e, in ultima analisi, dei cittadini dell’UE. Apporterà benefici anche ai partner chiave dell’UE, tra cui la NATO e l’Ucraina”, ha sottolineato la Commissione.

“Oggi adottiamo una strategia industriale europea della difesa e presentiamo una proposta per un programma europeo per l’industria della difesa – ha dichiarato Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva per Un’Europa pronta per l’era digitale –. Lo facciamo per rispondere ai cambiamenti del paradigma europeo in materia di sicurezza. La nostra spesa per la difesa va a troppi sistemi d’arma diversi, acquistati principalmente da paesi terzi. Ora che i bilanci per la difesa in tutti gli Stati membri sono in forte aumento, dovremmo investire meglio, il che significa in gran parte investire insieme e investire in Europa. Ciò ci consentirà di passare da una modalità di risposta alle crisi a una modalità strutturale di preparazione alla difesa. In modo da integrare strettamente l’Ucraina”.

“La brutale guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina ha riportato in Europa una guerra ad alta intensità. Dopo decenni di sottoutilizzo, dobbiamo investire di più nella difesa, ma dobbiamo farlo meglio e insieme – ha aggiunto l’alto rappresentante, Josep Borrell – Un’industria europea della difesa forte, resiliente e competitiva è un imperativo strategico e una condizione preliminare per rafforzare la nostra preparazione in materia di difesa. Dobbiamo inoltre intensificare il nostro sostegno militare all’Ucraina, anche sostenendo la sua base industriale di difesa. La presente strategia segna un cambiamento di paradigma verso un’Unione forte che sia un attore forte nel settore della sicurezza e della difesa e un partner migliore, in linea con gli obiettivi della bussola strategica”.

(Foto: Lukasz Kobus – © Unione Europea)